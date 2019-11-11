شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير شارع الثلاثيني في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت مديرية الطرق والنقل ببورسعيد أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع سعد زغلول ( الثلاثينى ) أحد المحاور الرئيسية بعد انتهاء أعمال مد شبكات الغاز الطبيعى بقطاعاته المختلفه في أحياء العرب والشرق. وأشارت المديرية إلى استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة الشارع ورصف قطاعاته المختلفة في المنطقة ما بين شارعى الأمين ومحمد على خلال المرحلة الأولى لتطويره، التي تستهدف رفع معدلات السيولة المرورية بما يخدم حركة مرور المركبات المختلفه خاصة سيارات الملاكى والأجرة وخطوط الميكروباص ويحقق الصالح العام للمواطنين في النهاية.

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