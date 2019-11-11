شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل والان مع تفاصيل الخبر
ياتى ذلك فى إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم سحب وتحليل 12ألفاً و638 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم سحب 606 عينة لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل 524 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم سحب وتحليل 11ألفاً و414عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.
وكشف بيان لوزارة الصحة عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكرعن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظتى "القليوبية" و"كفر الشيخ"، لافتاً الى تطوير وتشغيل معامل الرصد بمحافظات "مرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية"، بالإضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حاسب ألى حديثة.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، الى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بامبابة، ومعامل المحافظات، كما تم امدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة، مشيراً إلى إنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة لعينات الشبكات القومية للمياه.
وقال "عيد" إنه فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، تم عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة المختلفة كالمياه والهواء والتربة لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئى بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبنى سويف وبورسعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.