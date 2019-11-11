شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى شديد على كوبرى 6 أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام شديد، وتكدس للسيارات للقادم من اتجاه المهندسين والدقى، والمتجه إلى مدينة نصر.

وشهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع المهندسين وحتى رمسيس زحام شديد، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل هذه الكثافات من بعد "نزلة رمسيس" وحتى نهاية الكوبرى فى مدينة نصر.

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فى الوقت نفسه، شهد الاتجاه المقابل المتجه إلى المهندسين سيولة مرورية، وخاصة من منطقة غمرة وحتى المهندسين والدقى.