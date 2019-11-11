شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التعليم افتتاح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأربعاء المقبل مدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الوزراء.

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

تشهد سماء مصر والوطن العربى خلال ساعات معدودة، عبور نادر لكوكب عطارد أمام قرص الشمس في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة وستستمر 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية على مستوى العالم.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، ارﺗﻔﺎعا ﻃفيفا ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

العربية للتصنيع تعلن اليوم إطلاق منظومة الأتوبيسات الذكية

تعلن الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، والتي تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذى تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر.

بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بمدينة بدر.. الأحد

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين به، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر الجارى وحتى الاثنين الموافق 6 يناير المقبل.

مصدر: وفاة خفيرين ومواطن برصاص مجهول فى طوخ بالقليوبية

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صرح مصدر مسئول، بأنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء برفقة مزارع فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.

س وج.. لماذا استعادت إيران أنشطتها النووية وكيف تعاملت أمريكا مع القرار؟

تدريجيا، بدأت إيران منذ مايو الماضى، استعادة أنشطتها النووية، بـ 4 خطوات اتخذتها فى سبيل تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى المبرم فى 2015، فلماذا يحدث ذلك؟ ومتى؟ وماذا تريد إيران؟.. يجيب ”الخليج 365” بشكل مبسط على كل هذه التساؤلات ويقدم للقراء والمتابعين للشأن الإيرانى، أهم الأسئلة فى هذا المجال.

"الأرصاد": أمطار غزيرة على هذه المناطق.. وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة بمناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

"القومى للبحوث الفلكية" يرصد مرور كوكب عطارد أمام الشمس اليوم

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحيث يبدو للراصد أن كوكب عطارد يعتبر نقطة سوداء تتحرك ببطء، وذلك من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.

مجهولون يطلقون النار على كمين أمنى بكفر الحصافة بالقليوبية واستشهاد 3 خفراء

أطلق مجهولون الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، اليوم الاثنين، وفروا هاربين، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

استقال رئيس بوليفيا، إيفو موراليس بعد استمرار الاحتجاجات ضده رغم إعلانه أمس الأحد، عن عقد انتخابات جديدة بعد تقرير لمنظمة الدول الأمريكية التى كشفت تزوير فى انتخابات أكتوبر، وقال لقد قررت أن استمع إلى رفاقى وإلى الكنيسة وأن استقيل من منصبى كرئيس.

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

عاش سفراء الكرة المصرية فى مختلف أندية العالم ليلة سعيدة، فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الثلاثى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الننى مع أندية ليفربول وأستون فيلا وبشكتاش، وهو ما يتناوله التقرير التالى..