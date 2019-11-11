شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة أرامكو السعودية السبت المقبل، فى طرح أسهم للاكتتاب العام ، وهو الطرح التاريخى الأول لشركة بترول تعد الأكبر فى العالم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن الفكرة للمرة الأولى.

وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار أرامكو إلى تداول أسهمها في البورصة:

6 يناير 2016

الأمير محمد بن سلمان أعلن اهتمامه ببيع قطاعات من أرامكو لمستثمرين

30مارس 2017

أرامكو عينت رسميا بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.إس.بي.سي مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأسهمها

19 أبريل 2017

الصين تسعى لتكون مستثمرا رئيسيا في الطرح الأولي

2 مايو 2017

محمد بن سلمان يعلن أن طرح أسهم أرامكو لن يتجاوز خمسة في المئة

26 أكتوبر 2017

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ولى العهد السعودي يعلن أن تقييم الشركة ربما يصل أكثر من تريليوني دولار

أول أبريل 2019

أرامكو تحقق أرباحا أساسية 224 مليار دولار في 2018

9أبريل 2019

أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار وبلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار

14 سبتمبر 2019

تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم تسبب في ارتفاع أسعار النفط ووقف ما يزيد على نصف إنتاجها

30 سبتمبر 2019

مؤسسة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A إلى A+ متعللة بزيادة التوترات في الخليج

3 نوفمبر 2019

أرامكو تعلن نيتها للطرح بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية