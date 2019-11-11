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فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة أرامكو السبت المقبل، فى طرح أسهم للاكتتاب العام ، وهو الطرح التاريخى الأول لشركة بترول تعد الأكبر فى العالم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من إعلان الأمير ولي العهد عن الفكرة للمرة الأولى.

 

وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار أرامكو إلى تداول أسهمها في البورصة:  

 6 يناير 2016

الأمير محمد بن سلمان أعلن اهتمامه ببيع قطاعات من أرامكو لمستثمرين

 

 30مارس 2017

أرامكو عينت رسميا بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.إس.بي.سي مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأسهمها

 

19 أبريل 2017

الصين تسعى لتكون مستثمرا رئيسيا في الطرح الأولي

 

2  مايو 2017

محمد بن سلمان يعلن أن طرح أسهم أرامكو لن يتجاوز خمسة في المئة

 

26  أكتوبر 2017

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ولى العهد السعودي يعلن أن تقييم الشركة ربما يصل أكثر من تريليوني دولار

 

أول أبريل 2019

أرامكو تحقق أرباحا أساسية 224 مليار دولار في 2018

 

 9أبريل 2019

أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار وبلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار

 

14 سبتمبر 2019

تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم تسبب في ارتفاع أسعار النفط ووقف ما يزيد على نصف إنتاجها

 

 30 سبتمبر 2019

مؤسسة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A إلى A+ متعللة بزيادة التوترات في الخليج 

 

 3 نوفمبر 2019

أرامكو تعلن نيتها للطرح بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية

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