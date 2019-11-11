النيابة العامة تعاين موقع مقتل خفيرين ومزارع بمنطقة كفر الحصافة بطوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل فريق من النيابة العامة بطوخ لكفر الحصافة التابع لمدينة طوخ، لمعاينة موقع مقتل خفيرين ومزارع برصاص مجهول. كان قد صرح مصدر مسئول، بأنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء برفقة مزارع فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا. Advertisements وأشار المصدر، إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إطلاق النار على 2 خفراء كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر آلحصافة مركز طوخ فى القليوبية، وفر هاربا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين والمواطن. ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

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