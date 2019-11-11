8 معلومات عن الكيميائى أرتورى فيرتانن.. اطلق اسمه على كويكب أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الكيميائى الفنلندى أرتورى إيلمارى فيرتانن، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء. الخليج 365 يوضح 8 معلومات عن الكيميائى أرتورى إيلمارى فيرتانن كما يلى: ولد أرتورى إيلمارى فيرتانن فى هلسنكى فى 15 يناير 1895 . درس فى مدرسة فيبورى الثانوى بروسيا. كما درس الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء فى جامعة هلسنكى ودرس أيضا علم الأحياء الدقيقة وعلم الأنزيمات بستكهولم . فى سنة 1931 عين أستاذ كيمياء حيوية فى المعهد الفنلندى للتكنولوجيا بهلسنكى ومن ثم فى جامعة هلسنكي . حصل أرتورى إيلمارى على جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 1945 "لأبحاثه واختراعاته فى الكيمياء الزراعية والغذائية، خاصة طريقة حفظ العلف ". أٌطلق على كويكب اسم "1449 فيرتانن" تكريمًا له . توفى أرتورى إيلمارى فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 1973 عن عمر يناهز 78 عامًا. الخليج 365 يوضح 8 معلومات عن الكيميائى أرتورى إيلمارى فيرتانن كما يلى:

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