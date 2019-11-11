شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدو وزير الداخلية يتفقدون أوضاع النزلاء بالسجون ومصانع الانتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مساعدو وزير الداخلية وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلامين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية لنزلاء.
كما يشارك فى الحضور عدد من الإعلامين منهم وائل الإبراشى، أسامة منير، محمد الباز، سيف زاهر، أحمد شوبير، سارة نجيب، ريهام السهلى، رامي رضوان وليد صلاح الدين، محمود فتح الله ، حمدى رزق، نشوى الحوفى.
وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفق المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدو وزير الداخلية يتفقدون أوضاع النزلاء بالسجون ومصانع الانتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.