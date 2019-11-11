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مساعدو وزير الداخلية يتفقدون أوضاع النزلاء بالسجون ومصانع الانتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مساعدو وزير الداخلية وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلامين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب والحديد فضلا عن الرعاية لنزلاء.

 

 

يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

 

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كما يشارك فى  الحضور عدد من الإعلامين منهم وائل الإبراشى، أسامة منير، محمد الباز، سيف زاهر، أحمد شوبير، سارة نجيب، ريهام السهلى، رامي رضوان وليد صلاح الدين، محمود فتح الله ، حمدى رزق، نشوى الحوفى.  

 

 

وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية  للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت  تطورا كبيرا وفق المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.

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