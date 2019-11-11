شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة جديدة ومتطورة لعلاج النزلاء بمستشفى سجن طرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء هشام يحى مساعد لوزير لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة الداخلية وأعضاء مجلس النواب والاعلامين مستشفى سجن طرة.

واطمأن مساعدو الوزير على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى والرعاية الطبية المقدمة لهم، حيث تبين وجود عدد كبير من الاجهزة الحديثة والمتطورة .

وأقيمت اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة براعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الإنسان.

ويشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الاحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأعلام والعلاقات وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للاطلاع على الاحوال الصحية والمعيشية للنزلاء.

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وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية والقائم عليها السجناء .

الجدير بالذكر بان وزارة الداخلية تولى اهتمام كبير بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.

كما حرصت الوزارة على إنتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج واعادة دمجهم فى المجتمع.