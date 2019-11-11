شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع استعدادات الوزارة لموسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية والأعمال الجارى تنفيذها فيما يخص الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

ونفذ قطاع التوسع أعمال خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 68 مليون جنيه تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات .

يذكر أن آخر تقرير حول مشروعات القطاع فى الحماية من أخطار السيول كشف انه تم تنفذ اعمال بتكلفة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات "وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة" إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاءكوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترعتى "الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة".