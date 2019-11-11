شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الجيزة: تنفيذ مشروعات صرف صحى داخل المحافظة تتخطى 3.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياة الجيزة، أنه لأول مرة تشهد المحافظة تنفيذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف وذلك لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها تتم بالتنسيق بين الشركة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس منصور بدوى، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ينفذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة وخاصة داخل المناطق الساخنة، وتشمل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

كما تتضمن المشروعات "محطة مياه أوسيم "القيراطيين"، بتكلفة 365 مليون جنيه – مشروع محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 210 ملايين جنيه – توسعات محطة مياه أطفيح، بتكلفة 210 ملايين جنيه – خطوط المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر، بتكلفة 168 مليون جنيه – إنشاء 6 خزانات علوية "جزاية – اتريس – كفر أبوحديد – أبوغالب – القطا – بنى سلامة" لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 125.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية أم دينار، بتكلفة 36 مليون جنيه – شبكات مياه الشرب لتغذية قرية المنصورية، بتكلفة 69.6 مليون جنيه – شبكات مياه شرب قرية برك الخيام والعسيلى، بتكلفة 23 مليون جنيه – الخزان الأرضى ببرك الخيام، بتكلفة 94.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية ناهيا، بتكلفة 25 مليون جنيه – خط المياه الخارج من محطة مياه أوسيم حتى قرية المنصورية، بتكلفة 100 مليون جنيه)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.‪ ‬

وأكد أنه جارى تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحى، بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.732 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى 30/6/2021.

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وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، نفذت عدد من مشروعات مياه الشرب العاجلة لتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وهى المناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، وانقطاعها لفترات متفاوتة، وتم تنفيذ تلك المشروعات بقطاعات (وسط، وجنوب، وشمال) الجيزة.

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وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم ٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه، مشيراً إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018 / 2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجارى تنفيذها خلال عام 2019 / 2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامى 2018/2019، و2019/2020.

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وقال رئيس الشركة الصرف الصحى بالجيزة، أنه جارىٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ61 منطقة ريفية يقطنها 1.326 مليون نسمة، بما نسبته 34 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 1.031 مليون نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 26 % من سكان المناطق الريفية، لترتفع النسبة إلى 60 % بعد الانتهاء من التوصيل، موضحاً أن الشركة نفذت عدداً من مشروعات الصرف الصحى العاجلة، لتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الساخنة، التى تعانى من الطفوحات المستمرة، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحى.‬