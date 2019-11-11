شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 143 مواطنا بالمجان بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع الخدمات الطبية ، 143 حالة بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وصرف العلاج لهم بالمجان. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

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