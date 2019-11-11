بحوزتهما 240 طربة حشيش.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين- أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح، والثاني محكوم عليه في قضية "تبديد" ومقيم بمحافظة القاهرة)، يقومان بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة في كمين أُعد لهما، وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 24 كيلو جرام- ومبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.