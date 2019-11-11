"استئناف القاهرة": إعادة هيكلة دائرة إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارف سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإعادة هيكلة الدائرة الرابعة "إرهاب"، التي يرأسها المستشار حسن فريد.

تضمن القرار توزيع أعضاء الدائرة، حيث انضم المستشار خالد حماد عضو يمين الدائرة للدائرة 13 جنائي شمال القاهرة، كما تضمن القرار ضم المستشار باهر بهاء الدين عضو يسار الدائرة للدائرة 11 جنائي الجيزة.

وتضمن القرار رقم 446 لسنة 2019، أن للمستشار حسن فريد إبداء الرغبة للعمل نوعيًا ومكانيًا في إحدى دوائر المحكمة.

تجدر الإشارة أن رئيس استئناف القاهرة، أصدر خلال الشهر الجاري، قرارا بإلغاء 4 دوائر إرهاب، والإبقاء على 5 دوائر آخرين.