"صوروه بقميص نوم".. شيف هندي ينتقم من خطيب ابنته السابق في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شيف "هندي" وأسرته؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على عامل رخام، وتقييده بالحبال وتصويره بملابس حريمي؛ انتقامًا منه لنشره صورًا خاصة بابنتهم "خطيبته السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة تعود إلى حضور شيف هندي الجنسية مركز شرطة كرداسة صحبة زوجته (مصرية الجنسية)، وابنتهما وأبناء شقيقة الزوجة، وطرف ثانٍ (عامل رخام 24 سنة)، وقرر الشيف أن الأخير حضر إلى منزله، وحاول الاعتداء عليهم بالضرب؛ بسبب فسخ خطبته من ابنته، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه، واصطحبوه للقسم.

أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أنكر عامل الرخام أقوال الطرف الأول، مشيرا إلى أن ابنة الشيف هي من قامت بفسخ الخطبة، وأنه حاول إعادتها مرة أخرى، لكنها رفضت، ما دفعه لنشر صور خاصة بها- وصفها بالعادية- عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط عليها.

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وعن الواقعة، قال صاحب الـ24 سنة إنه تلقى اتصالا من والدة خطيبته السابقة واستدرجته للتفاهم حول الأمر، ولدى حضوره اعتدوا عليه بالضرب، وقيدوه وصوروا له مقطع فيديو له بملابس حريمي أعلى ملابسه (قميص نوم).

بتطوير مناقشة الشيف الهندي وأسرته أمام المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأمكن ضبط هاتف محمول يحوي الفيديو المُشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.