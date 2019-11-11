"الدنيا بتخوف أكتر من الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة لسائق انتحر بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

صرّحت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بتشريح جثة سائق "توك توك" انتحر شنقًا داخل منزله بالسلام، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول شخص، حاصل على دبلوم، متوفى صحبة شقيقه (عامل) وبعض من أصدقاء المتوفى.

وقال شقيق المتوفى في التحقيقات إنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يخبرونه أنه شاهدوا مقطع فيديو لشقيقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم فيه بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.

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وأضاف أنه عقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقًا بحبل بسقف الغرفة، فقام بنقله لمستشفى السلام العام إلا انه توفى قبل إسعافه.

وقال شهود عيان على الواقعة لمصراوي، إن المتوفى 26 سنة، ينفق على والدته وأشقائه بعد وفاة والده، وأنه كان يمر في الفترة الأخيرة بأزمة مالية، وأضافوا أنه ترك رسالة على سريره قبل الوفاة كتب فيها "الموت دلوقتي مش بيخوف الدنيا دلوقت بتخوف أكتر من الموت.. استودعكم الله ربنا يعلم إني بحبكم كلكم".

واستعدت النيابة والدة المجني عليه لسماع أقوالها، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.