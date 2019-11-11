"علبة سجائر" توقع تشكيل العملات المزورة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها. تلقى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا من صاحب كشك، بقيام "عامل 16سنة-مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي" بشراء علبة سجائر منه وأعطاه ورقة مالية فئة 50 جنيه اكتشف أنها مقلدة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي، بمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص في تقليد وترويج العملات الورقية بالاشتراك مع "طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق-عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العرب" تم ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما "1250 جنيه "مُقلدين" -طابعة ألوان -990 ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة عملة 50 جنيه لتجهيزها للترويج -2 مقص معدني -مسطرة معدنية"، بمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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