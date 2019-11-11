بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة بشبرا الخيمة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (عاطلان – مسجلان جنائياً - مُقيمان بدائرة القسم)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة الثاني، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - 6 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 حوادث بدائرة القسم، وحيازة المضبوطات لاستخدامهما في نشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن (9 هواتف محمولة) المستولى عليها من تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.