الأمن يكشف لغز سرقة بطاريات شحن أبراج شبكات المحمول ويضبط اثنين من المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، عنصرين بتشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات شحن الأبراج الهوائية الخاصة بتقوية شبكات الهواتف المحمولة.

تلقى مركز شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من حارس برج هوائي لتقوية شبكات شركتي هواتف محمولة بقطعة أرض ملكه كائنة بدائرة المركز، بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل "لم يُحدد أرقام لوحاتهما" وبحوزتهم عصي "شوم" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكسور وجروح متفرقة والاستيلاء من المحطتين حراسته على 24 بطارية شحن خاصين بالبرج الهوائي المُشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي مكون من "6 عناصر إجرامية" تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة بطاريات شحن الأبراج الهوائية الخاصة بتقوية شبكات الهواتف المحمولة، والخردة بمختلف أنواعها.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط "إثنين من عناصر التشكيل"، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي بالاشتراك مع باقي المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارتين ربع نقل، وأضافا بقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لأحد عملائهما سيئ النية بالغربية "تاجر خردة -مُقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، وباستهداف محل إقامته تبين عدم تواجده وأمكن ضبط 6بطاريات.

وتكثيفاً للجهود قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة استهدفت تجار ومخازن الخردة بنطاق أمن كفر الشيخ أسفرت جهودها عن ضبط 9بطاريات، لدى "صاحب محل بطاريات -مُقيم مدينة سيدي سالم".

بعرض البطاريات المضبوطة "15 بطارية" على مسئولي شركتي الهواتف المحمولة المُشار إليهما قرر بأنها المُبلغ بسرقتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمسروقات.