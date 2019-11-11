هشم رأس شقيقه ودفنه تحت سلم المنزل: "بيخوني مع مراتي وشوفت الفيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية بهرمس، بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حيث أقدم نقاش على قتل شقيقه، بأن هشم رأسه بـ"شاكوكش" ثم دفن جثته أسفل سلم العقار سكنه؛ بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، ووجود مقطع فيديو فاضح يجمعهما سويًا.

تبلغ مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، من ربة منزل تبلغ من العمر 17 سنة، باكتشاف غياب والدها 50 سنة، نجار، منذ أمس الأول، عقب حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه "عمها" (39 سنة نقاش) داخل غرفة العم في المنزل.

استمع رجال المباحث إلى أقوال عم المبلغة، وقرر حدوث مشادة كلامية، وانصراف شقيقه عقب ذلك، وكشفت التحريات عدم صحة أقواله.

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وتبين أن العم أقام بمنزل شقيقه المتغيب، عقب خلافات بينه وبين زوجته؛ بسبب شكه فى سلوكها وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

بتطوير مناقشة العم، اعترف أنه منذ أسبوع شاهد مقطع فيديو لزوجته مع شقيقه، فاستدرجه إلى غرفته، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ضربه على أثرها بـ"شاكوش" على رأسه حتى فارق الحياة، ودفنه أسفل سلم المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لاستخراج الجثة، ومباشرة التحقيق.