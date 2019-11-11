بعد 7 حوادث.. ضبط تشكيل سرقة المساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالقاهرة، اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام "3 أشخاص-سبق اتهام أحدهم في 8 قضايا آخرهم " بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل، وبحوزتهم "أجنة حديدية-مفك حديدي" والتي يتم استخدامهما في ارتكاب وقائع السرقة. بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 7حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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