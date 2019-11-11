برلماني: تحويل المحطات الكبرى بالمترو إلى مولات يفتح بابًا جديدًا للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن مترو الأنفاق يمكن أن يحقق مئات الملايين من الجنيهات سنويا لو استغل المحطات وسور المترو في نواحي استثمارية مثل المولات اتجارية والكافيهات والإعلانات التجارية، وهو ما بدأ بالفعل بمحطة العتبة إضافة إلى محطة هليوبوليس والتي من المقرر إنشاء مول تجاري كبير بها على مساحة فدان وربع. بحسب بيان صحفي.

وأشار إلى أن المولات التجارية تعتبر أحد الحلول يمكن اللجوء إليها بديلة لزيادة الموارد بدلا من رفع سعر التذاكر، خاصة أن أغلب من يرتادون المترو هم من محدودي الدخل، لافتًا إلى أن محطات مترو الأنفاق في إيطاليا تؤجر جميع الفرغات للباعة، كما أن الدول المتقدمة حولت جميع محطات المترو إلى مولات تدر ملايين الجنيهات على الدولة.