نائب وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

افتتح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بعد تطوير المدرسة وتطبيق التكنولوجيا التطبيقية على طلاب الصف الأول الثانوي.

واستهل الطلاب الافتتاح، بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وأناشيد احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

أكدت إدارة المدرسة، أنه تم إحداث طفرة كبيرة فى المدرسة وتجهيز المعامل والفصول وتتضمن المدرسة قسمي المطبخ والمطعم ويتلقى الطلاب ساعات تدريب عملية بجانب الدروس النظرية، إضافة إلى تطبيق أي درس نظري عمليا.

وأشاد طلاب الصف الأول الثانوى الفندقي، بتجربة التكنولوجيا التطبيقة، مؤكدين أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المدرسين وإدارة المدرسة.​