الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والمحافظات في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأضاف شاهين لمصراوي: "فيه أمطار متوسطة نتوقع سقوطها يوم الأربعاء على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة، وتمتد يوم الخميس لتشمل جميع محافظات السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة".

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية، أن موجة الأمطار تقل يوم الخميس لتكون خفيفة على السواحل الشمالية فقط.

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وشهدت محافظات الجمهورية سقوط أمطار غزيرة أيام 24 و25 و26 أكتوبر الماضي، أغرقت عدة مناطق بالقاهرة وأسقطت عدة ضحايا.

وأعلنت الهيئة أن طقس الثلاثاء معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.​