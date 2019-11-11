مصر | "50 جنيها مقلدة" تسقط عصابة لتزوير العملات في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "50 جنيها مقلدة" تسقط عصابة لتزوير العملات في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من (صاحب كشك) بقيام "عامل سن 16- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي"، بشراء علبة سجائر منه وأعطاه ورقة مالية فئة 50 جنيها اكتشف أنها مقلدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص في تقليد وترويج العملات الورقية بالاشتراك مع (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق- عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، تم ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (1250 جنيه "مُقلدين" - طابعة ألوان - 990 ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة عملة 50 جنيه لتجهيزها للترويج - 2 مقص معدني - مسطرة معدنية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.