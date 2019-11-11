مصر | "50 جنيها مقلدة" تسقط عصابة لتزوير العملات في بورسعيد

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص في تقليد وترويج العملات الورقية بالاشتراك مع (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق- عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، تم ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (1250 جنيه "مُقلدين" - طابعة ألوان - 990 ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة عملة 50 جنيه لتجهيزها للترويج - 2 مقص معدني - مسطرة معدنية).

بمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

