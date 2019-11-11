مصر | قطاع السجون: رعاية صحية متكاملة للنزلاء.. وننتج ٤٠ ألف بيضة يوميا بسجن طره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون: رعاية صحية متكاملة للنزلاء.. وننتج ٤٠ ألف بيضة يوميا بسجن طره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مساعدو وزير الداخلية وأعضاء مجلس النواب، معارض إنتاج الأثاث الخشبي والمنتجات الزراعية واللحوم الذي أقيم داخل سجن طره.

وقال اللواء عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجون لديها اكتفاء ذاتي من الصناعات ذات الجودة المحترمة، مشيرا إلى وجود العديد من المصانع في سجون القناطر وأبو زعبل والإسكندرية.

وأشار إلى أنه لدينا عروض للشباب لتجهيز أنفسهم مقابل ٥٠ ألف جنيه.

وأوضح مساعد الوزير لقطاع السجون، إلى أن السجناء العاملين والمنتجين يحصلون على وجبات إضافية نتيجة عملهم وفقا لما قررته منظمة الغذاء العالمية، مع رعاية صحية كاملة لكل السجناء العاملين وغيرهم.

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وتابع قائلا، كافة المنتجات في المعارض الثلاثة وكشف عن فارق الأسعار المنتجة من داخل السجون عن غيرها في الخارج مشيرا إلى أنها موجودة في كافة المنافذ.

وشملت الجولة تفقد مزرعة البيض التي تنتج ٤٠ ألف بيضة يوميا، بالإضافة إلى المواشي والنعام، والتي تحتوي على ٥٠٠١ عجلا و١٠٠٠ خروف و٥٠٠ نعامة.

واستكمل أن المواشي تستخدم لتغذية سجناء السجون مضيفا أن هناك مزارع أخرى بباقي السجون.

وأكد مساعد الوزير أن هناك أطباء بيطريين يتابعون حالة المواشي باستمرار مع توفير كافة التحصينات اللازمة لهم.