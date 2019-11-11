مصر | للحكم.. تأجيل دعوى حل "القومي لحقوق الإنسان" لجلسة 28 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للحكم.. تأجيل دعوى حل "القومي لحقوق الإنسان" لجلسة 28 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، والتي طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان للنطق بالحكم جلسة 28 ديسمبر.



واستند محمود في دعواه، إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، واختصم محمود فى الدعوى كلامن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، مضيفا إلى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.