مصر | في "مشاجرة دموية".. مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نيران بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "مشاجرة دموية".. مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نيران بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين أفراد عائلتين وهم ("طرف أول- 3 أشقاء)، (طرف ثاني - 7 أفراد) لوجود خلافات بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر بالطرف الثاني فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الأشخاص وتعدى كلٌ منهم على الآخر بالضرب، وأطلق بعضهم أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص من الطرف الثاني وحدوث إصابة آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبط 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.