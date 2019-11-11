مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 240 طربة حشيش بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 240 طربة حشيش بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين - أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح، والثاني محكوم عليه فى قضية "تبديد" ومقيم بمحافظة القاهرة) يقومان بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فى كمين أُعد لهما وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.