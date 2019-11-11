مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 188 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(12) بندقية آلية.
(31) بندقية خرطوش.
(15) طبنجة.
(130) فرد محلي.
(796) طلقة مختلفة الأعيرة.
(217) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (66222) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(288) حكم جناية.
(16715) حكم حبس جزئى.
(3098) حكم حبس مستأنف.
(36349) حكم غرامة.
(9772) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (258) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28،415 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،195 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 31 جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،711 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،690 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1،350 كيلو جرام).
عدد (2665) قرص مخدر.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهم، إرتكبوا (32) حادث.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (56) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (15 سيارة- 6 دراجات نارية).
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (296) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25990) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.