مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 188 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(12) بندقية آلية.

(31) بندقية خرطوش.

(15) طبنجة.

(130) فرد محلي.

(796) طلقة مختلفة الأعيرة.

(217) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (66222) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(288) حكم جناية.

(16715) حكم حبس جزئى.

(3098) حكم حبس مستأنف.

(36349) حكم غرامة.

(9772) حكم مخالفة.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (258) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28،415 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،195 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 31 جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،711 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،690 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1،350 كيلو جرام).

عدد (2665) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهم، إرتكبوا (32) حادث.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (56) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (15 سيارة- 6 دراجات نارية).

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (296) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25990) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.