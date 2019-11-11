مصر | ضبط مسجل خطر ونجله تخصصا في سرقة المساكن بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر ونجله تخصصا في سرقة المساكن بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين (مسجل شقي خطر، ونجله "له معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة المركز)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن متخذان من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد رصاص- طلقتين من ذات العيار- 2 هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6) وقائع سرقات مساكن بأسلوب التسلق وكسر النوافذ بدائرة المركز، وحيازتهما السلاح الناري لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات بمخزن خاص بهما كائن بدائرة المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة..