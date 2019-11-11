مصر | ضبط 1009 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1009) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (7،883) طن "جبن أبيض- جبن موتزريلا– مسلى– نشا– زيت طعام- قشطة" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط أمين عهدة بإحدى شركات الجملة بدائرة قسم شرطة الشرابية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5 طن سكر تموينى) معبأة داخل أجولة، بفحص السكر تبين أنه متحجر، وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها.

ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) لحيازته (2) طن منتج نهائى "زيت طعام – مسلى" معبأة داخل عبوات مقلدًا لإحدى العلامات التجارية، ومستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا ضبط كمية قدرها (4500) عبوة مبيدات زراعية داخل المصنع مما يؤثر على الصحة العامة للمستهلكين.

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ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) لحيازته ( 1،900 طن "سكر– مكسبات طعم – عسل جلوكوز - زيت طعام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير، وكذا (17500) قطعة حلوى المولد منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق.

ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للبويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتصنيع البويات مستخدمًا خامات رديئة مجهولة المصدر، وبحيازته (9،235 طن "بويات - معجون بويات") منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية غير مثبتة بإدارة العلامات التجارية، وكذا (4،180 طن مستلزمات إنتاج "بودرة بيضاء- ثنر- مادة عازلة- ألوان صناعية") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

