مصر | ضبط 4503 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4503 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



(2046) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(135) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(10) دراجات نارية مخالفة.

(8) مخالفات "موقف عشوائي".

(17) مخالفة شروط الترخيص.

(32) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. (2046) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(135) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".(10) دراجات نارية مخالفة.(8) مخالفات "موقف عشوائي".(17) مخالفة شروط الترخيص.(32) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4503) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: