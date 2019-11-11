مصر | سقوط خفير ونجله لسرقتهما مواد بترولية من خط بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط خفير ونجله لسرقتهما مواد بترولية من خط بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاشتراك مع آخر في سرقة مواد بترولية من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية قيام كل من (خفير خصوصي بشركة أنابيب البترول – ونجله) بسرقة مواد بترولية (بنزين – سولار) من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول القادم من السويس اتجاه دمياط أسفل محور 30 يونيو بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بجوار خط المكثفات المشار إليه وبحوزته (خرطوم بطول 25 متر مثبت به من الطرفين محبسين بخط المكثفات) وبمواجهته أقر بقيامه بالإشتراك مع والده بسرقة المواد التبرولية من الخط المشار إليه بإستخدام الخرطوم المضبوط بحوزته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم سرقة المواد البترولية.