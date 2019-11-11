مصر | جولة لأعضاء البرلمان والإعلاميين بسجن المزرعة.. والنزلاء يشيدون بالرعاية

وكان من بين لاعبي الفرق سجين برازيلي وآخر أجنبي ولاعب بنادي شهر وأشاد السجناء بالمستوى العالي للرعاية المقدمة سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.

ويشارك في الحضور العديد من الشخصيات العامة واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وكما يشارك في الحضور عدد من الإعلامين وائل الإبراشي، أسامة منير، محمد الباز، شيف زاهر، أحمد شوبير، ساره نجيب، ريهام السهلي، رامي رضوان وليد صلاح الدين، محمود فتح الله، حمدي رزق، نشوي الحوفي.

وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.