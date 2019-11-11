مصر | تحليل مخدرات لـ 10 سائقين بأكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 45 مخالفة سحب متنوع، 92 كلبش، 55 نموذج 125، 10 تحليل مخدرات إيجابي، وبلغ الإجمالي 202 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 114 كرسي، 3 عربة يد، 2 غرزة شاي2 طقطوقة، شمسية، أسطوانة، فاترينة، 3 عشة، 2 كنبة، 30 ترابيزة، وبلغ الإجمالي 30 مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وإزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة بقطاع أكتوبر في مجال المرور عن ضبط 41 سحب متنوع، 110 كلبش، 75 نموذج 125، حجز توك توك، وفي مجال المرافق تم ضبط 45 كرسى، 4 عربة متنوعة، 9 طقطوقة، 2 ثلاجة، 7 أسطوانة، 2 قفص فاكهة، شمسية، قلب شيشة، 7 ميزان، 5 أستاند، حلة ونش، 7 تروسيكل، توك توك، تروسيكل، 5 برويطة، 75 طن قمامة، وبلغ الإجمالي 100 مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.