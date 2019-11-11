مصر | والدة "منتحر الفيسبوك": "راح يخطب بنت فأهلها رفضوه علشان عاطل"

وقالت والدة المنتحر في التحقيقات، إن ابنها ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة، وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوه بسبب أنه عاطل عن العمل، مما جعله يمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

وأضافت أنها تركت له الشقة بسبب كثرة المشكلات التي كان يفتعلها، حيث كان يقيم مع شقيقه وتلقت اتصالا بواقعة انتحاره.

وكشفت معاينة النيابة، أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة وعلق حبل في الستارة وفتح بث مباشر على صفته على فيس بوك وطلب من أمه أن تسامحه ثم شنق نفسه، على أنغام أغنية حزينة.