أخبار مصر | الركوب بالثانية.. العربية للتصنيع تعلن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الركوب بالثانية.. العربية للتصنيع تعلن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطوة جديدة تؤكد قدرة الصناعة الوطنية علي مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال إعلان الهيئة العربية للتصنيع عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية والتي تم فيها تطبيق منظومةالدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذي تقوده العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر.

كما يضم التحالف أيضًا عدد من الشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية، مثل شركة (إى إم تست) السلوفاكية التى أكدت رغبتها فى التصنيع المحلى للأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، هذا بالإضافة إلى الشركات المصرية (إيزى موبيلتى) لتقنيات وبرمجيات النقل العام، وشركة (فوري) لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية وبالتعاون مع شركة (أورانج) للاتصالات، و(الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات)، كما تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين والمتخصصين مثل، مجموعة مكتب سيتث، ومكتب فينومينا للتصميمات والاستشارات الهندسية المتكاملة، وشركة ريد كون للمقاولات، وشركة فايبر مصر.

شارك في هذا الحدث الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما شارك كل من ممثلي شركة وانكسيانج الصينية وشركة (مواصلات مصر) وشركة (يونيتد انفستمنت)، وممثلي هيئة النقل العام.



تأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمى والدفع بمنظومة النقل العام الذكى لتحقيق الريادة في صناعة نظم النقل الجماعي الذكية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية نقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري. تأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمى والدفع بمنظومة النقل العام الذكى لتحقيق الريادة في صناعة نظم النقل الجماعي الذكية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية نقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري. يذكر أن منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في شهر مايو 2019 لتشكيل تحالف مع شركة شنغهاي وانكسيانج احدي كبري الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية وبالتعاون مع شركات (مواصلات مصر) الرائدة فى تقديم خدمات النقل العام الذكى طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن، وشركة (يونيتد إنفستمنت) الممثل المحلى والإقليمى للشركة الصينية0

وذلك بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكى طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن. وفي إطار فعاليات الحدث، تم استعراض الجهود المبذولة من التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكى بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية من حيث تصميم المسارات داخل المدن.

وكذلك تصميم المحطات والجراجات وورش الصيانة ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التي يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المركبة بكل أتوبيس ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة ومتابعة الإيرادات التي يتم تحصيلها بصفة دورية.

كما يمكن ربط وسائل المراقبة الإلكترونية لأسطول الأتوبيسات مع أي جهة أمنية لتحقيق الأمان الكامل للركاب وكذلك تجهيز المحطات الرئيسية والمحطات الطرفية والوسطية وأيضا أماكن انتظار السيارات الخاصة تحقيقًا لمبدأ Park and Ride بما يتماشى مع مخططات التنمية المستدامة لمدن الجيل الرابع .



وتتميز منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية بالمحافظة علي نظافة ونقاء البيئة حيث أنها تدار بالكهرباء ولا ينتج عنها اى تلوث للبيئة ناتج عن استخدام الوقود التقليدي وكذلك فهى توفر سبل الراحة للركاب بالمقاعد المريحة وتكييف الهواء ووسائل الترفيه وشاشات عرض فيديو والواي فاي لخدمات الإنترنت ومجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وبها أحدث الأجهزة للدفع الإلكتروني حيث يمكن لأي راكب الحصول علي التذكرة من خلال ماكينات مركبة بمدخل الأتوبيس أو استخدام كروت التحصيل الذكية.