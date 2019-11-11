أخبار مصر | برلماني يهدد الحكومة بتقديم استجواب حول عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يهدد الحكومة بتقديم استجواب حول عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى والتنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى حول عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة القمح.

وطالب زين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة قومية عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية المهمة وفى مقدمتها محاصيل القمح والأرز والقطن والسكر، مؤكدا أن مصر التي نجحت ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والكهرباء والاتجاه إلى تصدير الفائض من أهم سلعتين استراتيجيتين عالميا، قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل والسلع الإستراتيجية.

وتساءل زين الدين، أين مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ وأين استخدامات البحوث العلمية في زراعات المحاصيل الإستراتيجية ؟ وأين الاستفادة من الأمطار التي تهطل بكثافة على السواحل الشمالية لاستغلالها في زراعات المحاصيل الزراعية ؟.

وهدد النائب محمد عبد الله زين الدين بتقديم استجواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إذا لم تنجح خلال موسم القمح المقبل تحديدا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة القمح، مؤكدا أن الفجوة الكبيرة فيما بين الإنتاج والاستهلاك في الاقماح تسبب في تكبيد ميزانية الدولة المليارات من الدولارات لاستيراد الاقماح من الخارج، مناشدا الرئيس السيسي أن يتبنى هذا الملف ويجعله واحدا من أهم المشروعات القومية لمصر خلال هذه المرحلة التاريخية للبلاد.