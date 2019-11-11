أخبار مصر | فرج عامر: احتياطات "الكهرباء" لمواجهة النوة بالإسكندرية لا يكفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: احتياطات "الكهرباء" لمواجهة النوة بالإسكندرية لا يكفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتساءل "عامر" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: أين الحكومة من تطهير مشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الإسكندرية خاصة أننى منذ أيام حذرت في بيان عاجل من خطورة تصريحات مسئولي الصرف الصحي، من وجود حيوانات نافقة وإطارات كاوتش سيارات داخل أنفاق الصرف الصحي، وهذا يتسبب في أخطار كارثية تهدد بغرق عروس البحر المتوسط.
وتابع أنني كنت أتصور أن تتحرك جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة هذه الكارثة والإسراع فى التطهير والتحديث الشامل لجميع مشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظة الإسكندرية، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار تكليفات فورية لحكومته للقيام بهذه المهمة العاجلة حتى لا تتعرض الإسكندرية لمخاطر كبيرة بسبب الأمطار.