أخبار مصر | "وسادات هوائية وتكنولوجيا يابانية".. ننشر احتياطات نقل خبيئة العساسيف من الأقصر للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وسادات هوائية وتكنولوجيا يابانية".. ننشر احتياطات نقل خبيئة العساسيف من الأقصر للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسي زيدان مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن عملية نقل توابيت خبيئة العساسيف بدأت أمس ووصلت التوابيت إلى المتحف المصري الكبير منذ قليل قادمة من الأقصر.

وخبيئة العساسيف تضم 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوي الأول 18 تابوت و المستوي الثاني 12 تابوتا، بجبانة العساسيف بالقرنة غربي الأقصر في 13 أكتوبر الماضي.

وكشف زيدان استحكامات نقل الخبيئة، فقال إنه بعد قيام المرممين والأثريين بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة آثار الأقصر بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حاله لكل تابوت على حده.

واستكمال أعمال الترميم الأولي لبعض التوابيت التي كانت بحاجه إلى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها، بدأت مرحلة التغليف والتي تمت باستخدام الأسلوب العلمي بمواد خالية من الحموضة حيث تم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضا واستخدام الورق الياباني في أعمال التغطية والتدعيم حتي لا تتأثر ألوان التوابيت بأي ضرر أثناء عمليه النقل.

ووأشار زيدان أن التوابيت وصلت بالفعل للمتخف الكبير وسيبدأ فريق العمل بفض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أية إصابة حشرية ثم يتم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال الترميم والصيانه وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الآثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.

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وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الآثار والأمين العام في الأقصر



وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد. وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد. ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها. مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة



وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر. وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر. ارتفاع عدد التوابيت إلى 30 تابوتًا

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت 30 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، وخي توابيت خشبية ملونة ترجع لعصر الأسرة 22.