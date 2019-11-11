شكرا لقرائتكم خبر عن 120 عقدا ابتدائيا ونهائيا لتقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم إصدار 87 عقدا ابتدائيًا ونهائيًا لحالات تقنين وضع اليد بالزراعة بالمركز وقراه، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات المتقدمة لتقنين وضعها 345 حالة، منها 315 حالة جادة، وبلغت متحصلات رسوم الفحص والمعاينة والتعاقد 9522419.4 جنيه، وتم إصدار 27 عقدًا نهائيًا، و60 عقدا ابتدائيًا.

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ولفت «كمال» إلى البت في تقنين وضع 7 حالات وضع يد بالبناء بإجمالي مساحة 3441 مترًا، كما أن المركز يواصل فحص الطلبات المقدمة، وتلقي رسوم التعاقد وتقنين وضع اليد، لحالات الزراعة والبناء في مدينة موط وقرى المركز.

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، تحرير 33 عقدا نهائيا وابتدائيا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه، مضيفا أن عدد الحالات المسددة لقيمة الأرض الزراعية بنسبة 100% هي 83 طلبا بإجمالي 652 فدانا، والحالات المسددة لـ25% من قيمة الأرض هي 423 حالة، بإجمالي 5034 فدانًا، والحالات المسددة لأقل من 25% من قيمة الأرض هي 222 حالة، بإجمالي 2957 فدانًا، وتم تسليم 2 عقد نهائي إجمالي مساحة 39 فدانًا، وعقد ابتدائي لإجمالي مساحة 35 فدانًا.

وأشار إلى قبول 3 طلبات لحالات تقنين وضع يد على أراضي مباني، من إجمالي 25 حالة، وتم تحصيل رسوم الفحص والمعاينة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.