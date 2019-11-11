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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قطاع حقوق الإنسان وبعض الإعلامين يتفقدون منتجات قطاع السجون (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وفد قطاع حقوق الإنسان وبعض الإعلامين والصحفيين، الاثنين، منتجات قطاع السجون، التي يقوم النزلاء بتصنيعها من أثاث ومشغولات يدوية ومنتجات غذائية، وذلك على هامش منتدى السجون الثالث الذي يعقد بمقر منطقة سجون طرة.
وقال اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن جميع المنتجات المعروضة هي من تصنيع نزلاء السجون المصرية، وأن بعض النزلاء يحصلون على مكافأة شهرية نظير إنتاج هذه الأعمال داخل قطاع السجون.
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