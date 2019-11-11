«التجارة» تقرر إيقاف التعامل مع شركة تركية 6 أشهر (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إيقاف التعامل مع شركة TUV AUSTRIA TURK فرع تركيا، وذلك لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم:
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