شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تقرر إيقاف التعامل مع شركة تركية 6 أشهر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إيقاف التعامل مع شركة TUV AUSTRIA TURK فرع تركيا، وذلك لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم: