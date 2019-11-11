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مطران المنيا يترأس صلاة القداس الإلهى للاحتفال بالنذور الأولى لثلاث راهبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة الذبيحة الإلهية، احتفالا بالنذور الأولى لثلاث راهبات جدد هن الأخت تريزا وهيب شكرى، والأخت مارتا وهيب سمعان، والأخت كريستين ونيس ذكرى من رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك فى كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

حضر الصلوات كل من الوكيلة العامة للرهبنة الأخت إيفانا مرتينى، بالإضافة إلى المستشارة الأخت مريم مجلع، كما حضر أيضًا الأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمى للرهبنة الكرملية بمصر، ومن الآباء الفرنسيسكان: الأب فريد كمال، والأب رومانى والوفد المرافق لهم، ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية، والأخوات الراهبات من الرهبنيات المختلفة.

شارك فى الاحتفال شعب كنائس طوة، ومنسافيس، والحواصلية وسط فرحة الحضور بتكريس الأخوات الراهبات حياتهم لله بتقديم نذورهم.

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