شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم المنتدى الثالث للسجون المصرية بطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون. Advertisements وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطور كبير، سواء في المباني وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.

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