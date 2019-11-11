شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف المرور على أعمدة الإنارة بالعاشر من رمضان استعدادًا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلّف المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، شركات صيانة الكهرباء والإدارات المعنية بجهاز المدينة بتكثيف المرور الدوري على جميع أعمدة الإنارة ومكونات شبكات الكهرباء العامة بكافة أنحاء المدينة، للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وذلك لمنع أية مخاطر، وحفاظاً على أرواح سكان المدينة والمترددين عليها. وأصدر «شاهين» توجيهاته، الإثنين، بإعادة تركيب أبواب الأعمدة التي تم سرقتها من قبل مجهولين، وكذا إعادة العزل للأعمدة المكشوفة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة والتأكد من سلامتها، مؤكدًا أن ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على أمن وسلامة قاطني المدينة وزائريها والعاملين بها، وخاصة خلال موسم الشتاء.

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