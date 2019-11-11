شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: هروب طفلة مصابة بالسرطان من المستشفى بعد التكفل بعلاجها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل طفلة مصابة بالسرطان كانت متواجدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وكيفية تحرك مجلس الوزراء لعلاجها.

وقال عبر اتصال هاتفي مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على شاشة mbc مصر، جاءت رسالة لرئيس مجلس الوزراء بوجود طفلة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، برفقة والديها، ومصابة بالسرطان، وعلى الفور اتصل الدكتور مصطفى مدبولي بمستشاره الطبي، وكلفه بسرعة التحرك، وبالفعل تم التحرك ونقل البنت إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، وتم عمل كافة التحاليل الكاملة المطلوبة ومنحها بعض المقويات وتحديد الجرعات التي ستتلقاها مجاناً.

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وأضاف للأسف اصطحبت الأم ابنتها، وخرجت من المستشفى، دون أن يراها أحد، وعلى الفور تم عمل محضر هروب من المستشفى، من قسم الويلي، وثم اتصل أعضاء الفريق الطبي بمكتب المستشار الطبي لرئيس الوزراء بالأب وطلبوا منه عودة البنت للمستشفى وحملوه المسئولية.

وأكمل الوالد رفض العودة بابنته بدعوى أن «والدتها دراعها بيوجعها»، وناشد «أديب» مجلس الأمومة والطفولة بإنقاذ البنت من أبويها وحمايتها والحرص على عودتها لتلقي العلاج، وأكد أن الدولة مستعدة لعلاجها مجاناً بصورة كاملة، مشيراً أن الدولة ستتكلف أيضاً بعلاج الأم مجاناً.

وتابع: «لازم الدولة تنقذ البنت من أمها».