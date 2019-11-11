شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير يستقبل توابيت «خبيئة العساسيف» لعرضها عند افتتاحه نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت توابيت «خبيئة العساسيف» التي عثرت عليها البعثة المصرية في أكتوبر الماضي بجبانة العساسيف الأثرية إلى المتحف المصري الكبير قادمة من الأقصر، وذلك لبدء أعمال ترميمها ودراستها تمهيدا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له اليوم، إن رحلة نقل التوابيت من الأقصر إلى المتحف الكبير تمت باستخدام سيارات مغلقة مجهزة ومزودة بوحدة للتحكم في درجة الحرارة ووسائد هوائية لحماية التوابيت من الاهتزاز أثناء عملية النقل.

من جانبه، أوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه سيتم تجهيز قاعة خاصة لعرض توابيت الخبيئة تبرز قيمتها الأثرية والتاريخية والفنية.

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وقال الدكتور عيسي زيدان، مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن عملية النقل بدأت بعد قيام المرممين والأثريين بالمتحف الكبير بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة آثار الأقصر بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حالة لكل تابوت على حدة، كما تم استكمال أعمال الترميم الأولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجة إلى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها.

وأضاف أن أعمال التغليف تمت باستخدام الأسلوب العلمي ومواد خالية من الحموضة، حيث تم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضا، واستخدام الورق الياباني في أعمال التغطية والتدعيم حتى لا تتأثر ألوان التوابيت بأي ضرر أثناء عملية النقل.

وأشار «زيدان» إلى أنه سيتم فض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أي إصابة حشرية، ثم سيتم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال الترميم والصيانة وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.

يذكر أن «خبيئة العساسيف» تضم مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا لرجال وسيدات وأطفال في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم.. توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوى الثاني 12 تابوتا.