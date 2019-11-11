شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا ببدر الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة بدر، سيبدأ، الأحد المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 6/1/2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، بالأرقام من 1: 20، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241: 269، يوم الأحد 8/12/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103: 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241: 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261: 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281: 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019: الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.